Capitano Ultimo senza scorta, il Viminale: «Lo Stato non abbandona nessuno»

di Elsa Corsini

«Ci sono delle circostanze che vengono valutate a livello centrale e a livello locale. Lo Stato non abbandona nessuno». Con queste parole il sottosegretario all’Interno Stefano Candiani tenta di disinnescare le proteste per la decisione del Viminale (presa lo scorso 31 luglio e in vigore da oggi 3 settembre) di revocare la scorta al colonnello Sergio De Caprio, conosciuto come Capitano Ultimo, che nel 1993 catturò il superboss Totò Riina con un’operazione esemplare. Il vice di Salvini risponde “ diplomaticamente” a distanza alla durissima reazione del colonnello dei carabineri che ha parlato esplicitamente di omertà e di “mobbing di Stato” in una serie di tweet: «I peggiori sono sempre quelli che rimangono alla finestra a guardare come andrà a finire ha scritto fra l’altro Ultimo da oggi senza protezione – sempre tutti uniti contro la mafia di Riina e Bagarella. No abbandono, no omertà, no mobbing di Stato».

Revoca della scorta, lo sfogo di Capitano Ultimo

La protesta diventa virale. Oggi, nell’anniversario dell’uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, davanti alla Casa Famiglia Capitano Ultimo, a Roma, si terrà «una serata per ricordare l’esempio di un combattente abbandonato nella lotta alla mafia, lontano dai palazzi del potere, con la gente umile, con le famiglie». All’appuntamento prenderà parte ancue Rita Dalla Chiesa, la figlia del generale ucciso dalla mafia, che per prima qualche giorno fa ha dato la notizia-choc della a revoca della scorta a Ultimo, chiedendo spiegazioni al titolare del Viminale. «Dal 3 settembre, verrà tolta la scorta al Capitano Ultimo. A colui che arrestò Totò Riina. Il 3 settembre venne anche ucciso mio padre – ha denunciato la conduttrice televisiva – ministro Matteo Salvini lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano sì, e a Capitano Ultimo no?”. Finora il colonnello De Caprio ha goduto fino ad oggi di una protezione del quarto livello, il più basso, che consiste in un’auto non blindata ed una persona di scorta.

Il Viminale: non abbandoniamo nessuno

A difesa del Capitano Ultimo si sono schierati politici, cittadini e colleghi. I vigili del fuoco dell’Usb hanno organizzato un sit-in davanti alla prefettura di Catanzaro, mentre su Change.org è stata lanciata una petizione per riassegnargli la scorta. La denuncia è montata e nei giorni scorsi in tanti, furiosi per la sospensione della protezione al colonnello, hanno sollecitato l’intervento del titolare del Viminale, che aveva puntualizzato di non poter intervenire direttamente, come ministro, sull’assegnazione del personale di scorta, ma aveva promesso di chiedere «informazioni per capirne di più». Giorgia Meloni ha annunciato un’interrogazione e la richiesta, al prossimo question time in Prima commissione, di mantenere la protezione: «Gli eroi che hanno combattuto e che combattono la mafia devono essere sostenuti e difesi dallo Stato». Oggi la risposta “diplomatica” del sottosegrario all’Interno, che difficilmente metterà la parola fine al caso.