Caos migranti, Salvini: «Presto espulsioni più rapide. Alla Merkel dico che…»

di Augusta Cesari

Il caos libico avrà ripercussioni sulle nostre coste. Bisogna essere vigili «Tempi più rapidi e minori costi, ora siamo al lavoro per aumentare espulsioni, cosa che chi mi ha preceduto purtroppo non ha fatto». E’ quanto afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una durissima intervista alla radio Deutsche Welle. Il caos libico potrebbe infatti presto trasformarsi in una nuova ondata di immigrati pronti a salpare verso le coste italiane. Una vera e propria bomba-immigrazione di fronte alla quale bisogna tenersi pronti con regole certe. «Quello che dobbiamo fare è aiutare queste persone in modo che non fuggano dai loro paesi. L’Italia deve essere la protagonista del processo di stabilizzazione del Mediterraneo – continua – le incursioni di altri che hanno interessi economici non devono prevalere sul bene comune che è la pace. Anche io personalmente sono disponibile a correre qualche rischio e a tornarci presto, perché è troppo importante una Libia finalmente pacificata».

Contro Macron e Merkel