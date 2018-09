Calenda, dalla cena agli insulti al Pd: «Chiamate gli psichiatri, estinguiamoci…»

di Monica Pucci

Dalla cena di riconciliazione tra i dissdenti, saltata per veti e veleni incrociati, alle accuse e agli insulti al partito di cui aspira di prendere la leadership. «Ai dirigenti del Pd non importerà di perdere le prossime elezioni europee e regionali, a loro importa il congresso. Sta diventando un posto in cui l’unico segretario che si dovrebbe candidare è il presidente dell’associazione di psichiatria», attacca l’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital. Poi tita le conclusioni: “Il Pd merita l’estinzione». Calenda sembra indemoniato e non salva nessuno: «Con Gentiloni e Minniti parlo continuamente. Nel Pd c’è un’entità, che si chiama Renzi, che non si capisce cosa voglia fare e che va avanti per conto suo. È una roba un po’ singolare. È stato un presidente del Consiglio che all’inizio aveva veramente voglia di cambiare l’Italia e che ha fatto cose buone. È un grosso peccato», prosegue. «L’unica cosa che vuole fare il Pd in questo momento – analizza l’ex ministro – è una resa dei conti fra renziani e antirenziani in vista di un congresso che doveva esserci, per me, settimane fa, e tutto sarà paralizzato in questa cosa di cui al paese non frega nulla. Nel frattempo, l’opposizione si fa in ordine sparso». Nessun pentimento, però, sull’aver preso la tessera del Pd: «È l’unico modo, finché non ci sarà qualcos’altro, per dare un contributo. Mi sono iscritto, ho fatto proposte, e non è servito a nulla. Non sento il segretario del Pd da due mesi, quando è andato a Taranto non ha fatto neanche un colpo di telefono, non si parlano dal 4 marzo. In tutta la storia politica ci si incontra, nei partiti, fra persone che la pensano allo stesso modo – incalza Calenda – Renzi per anni ha detto di essere contro ai caminetti, ma con lui c’era un caminettino: lui, Lotti e la Boschi. Uno degli invitati alla cena, Gentiloni, appoggia Zingaretti. Quindi non era una cena contro Zingaretti. Il focus della cena era come fare opposizione, non un congresso».

La conclusione è disarmante: «Il quadro – per l’ex ministro – è drammatico, ed è drammatico perché nessuno parla con nessuno, non ci si fida di nessuno, qualunque iniziativa viene presa come un’aggressione contro altri. Basti pensare che Gentiloni e Renzi non si parlano dal 4 marzo. Ma se rispetto alla situazione generale la reazione del partito di opposizione è questa – si chiede Calenda – come facciamo a stupirci che stiamo al 16%?».