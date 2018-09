Calcutta come Genova: crolla un ponte, si scava sotto le macerie (video)

di Davide Ventola

Il ponte Majerhat è crollato a Calcutta provocando, come riferisce il Times of India, almeno 5 vitime, 16 persone ferite e decine di dispersi. Il bilancio però pare destinato ad aggravarsi visto che parecchi veicoli, compreso un bus, sono ancora intrappolati sotto le macerie. Alle operazioni di soccorso sta partecipando anche l’esercito. La polizia ha diffuso le cifre specificando che i 16 feriti sono stati trasportati in due diversi ospedali. «Apriremo un’inchiesta sul crollo del ponte e scopriremo di cause. Le operazioni di soccorso saranno rapide», ha detto in un comunicato la premier del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee.

Il ponte di Calcutta è su una arteria molto trafficata

I soccorritori stanno combattendo contro il tempo nel tentativo di liberare le persone rimaste sotto le macerie. Il ponte scavalca un’arteria stradale molto trafficata a Calcutta. L’incidente, che ricorda il tragico crollo del ponte Morandi a Genova, è avvenuto a Majerat, un’area a sud della città. Il ponte ha circa quarant’anni e aveva già mostrato alcuni segni di cedimento in passato. Nella zona del crollo ci sono molti edifici fatiscenti a rischio di crolli e cedimenti.