Brunetta: «Gli italiani pagheranno la scelta scellerata di Lega-M5S»

di Aldo Garcon

«Come ampiamente previsto, la dissennata decisione presa ieri sera dai leader di Lega e Movimento Cinque Stelle di alzare il rapporto deficit-Pil per il 2019 al 2,4% dallo 0,8% previsto nel Def di maggio, ha fatto crollare i mercati italiani. In apertura di contrattazioni, il Ftse Mib, l’indice azionario di riferimento, ha aperto subito con un tracollo del -2,20%. Pesantissimo il conto pagato dal settore bancario, il cui indice è crollato addirittura del -4,25%». Renato Brunetta, deputato e responsabile del dipartimento di politica economica di Forza Italia critica l’approvazione del Def. «Nel frattempo – ha avvertito Brunetta – saranno arrivati i giudizi delle principali agenzie di rating, che quasi sicuramente taglieranno il rating sul debito italiano, portandolo ad un passo dal livello spazzatura. La soglia da non superare, per evitare il downgrade, era, secondo gli analisti, quella del 2,0%. Avendola sorpassata, il taglio del rating è ora una certezza. Gli italiani pagheranno così di tasca loro la scelleratezza di un governo non eletto, populista, sovranista, che ha deciso di sfidare chiunque, dall’Europa ai mercati finanziari, in una battaglia dalla quale l’Italia uscirà pesantemente sconfitta».