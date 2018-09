Briatore contro «il turismo in ciabatte»: «Fa male all’Italia. Serve puntare sul lusso»

di Gigliola Bardi

Lui, Flavio Briatore, lo ripete da anni: così il turismo in Italia non funziona. E ora i numeri sembrano dargli ragione: Gallipoli quest’anno ha registrato il 25% in meno di presenze, con punte del 40% a luglio; la Riviera Romagnola ha chiuso a meno 10%; solo un po’ meno peggio è andata la Toscana di Forte dei Marmi e di Viareggio con una flessione intorno all’8%. «Il problema è che noi non investiamo nel turismo, gli altri Paesi sì», ha commentato l’imprenditore, dando la sua ricetta per il rilancio: più infrastrutture, meno burocrazia, servizi all’altezza dell’esborso richiesto, capacità di fare sistema. Con un obiettivo: lasciar andare «il turismo in ciabatte» e puntare sul lusso.

«Il punto è che il turismo in ciabatte non dà niente al territorio né basta a trasformare un Paese o una regione in una destinazione appetibile», è stata la riflessione dell’imprenditore affidata a una lunga intervista a Libero. Il turismo di lusso, invece, per Briatore, «lascia cose importanti sul territorio, porta soldi che fanno il bene di chi lì vive e lavora». Ma per attirarlo «occorrono investimenti, e molti hanno paura a investire in Italia», dove bisogna vedersela con «vincoli burocratici e assurde leggi regionali». Servono servizi all’altezza, mentre noi «ci culliamo sul fatto che il nostro mare è bello, senza pensare che il mare è molto bello anche altrove». Quanto ai costi, per Briatore, il problema è tutto legato a quello che si offre: «Se tu offri un servizio valido, la gente non si lamenta dei costi. E questo vale per tutti i tipi di offerta, dal turismo di lusso ai campeggi». «Il problema – ha sottolineato – è che spesso in Italia le camere sono over prize, cioè sono care ma vecchie».

«Stiamo sprecando una grossa opportunità: ad agosto la gente va in vacanza, ma quello stesso mese tanta gente potrebbe trovare un’occupazione. Penso a lavapiatti, camerieri…», ha aggiunto Briatore, a sua volta imprenditore del turismo con diversi locali, fra i quali il più noto resta forse il Billionaire di Porto Cervo. «Investirebbe ancora in Italia?», gli ha chiesto il cronista. «A investire ormai ci ho rinunciato», è stata la confessione di Briatore, che – benché insoddisfatto della politica e fortemente scettico sulla scelta di questo governo di accorpare le deleghe sul turismo al ministero dell’Agricoltura – esclude un suo impegno in politica, magari come sottosegretario al Turismo: «Alla politica non ci penso neppure».