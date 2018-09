Brexit, la May smentisce le bufale Ue: da noi tasse più basse dopo l’uscita

di Antonio Pannullo

Dopo le bufale sui fantomatici rischi della Brexit diffuse dai media di sinistra in campagna elettorale, ora la premier inglese Theresa May userà la platea dell’assemblea generale dell’Onu per promuovere la Gran Bretagna post Brexit. Secondo le anticipazioni fatte circolare da Downing Street, la premier britannica annuncerà che il Regno Unito istituirà per le imprese la “tassazione più bassa” tra le nazioni del G20. “La Gran Bretagna post Brexit sarà inequivocabilmente una Gran Bretagna a favore delle imprese”, dirà la May al Bloomberg Global Business Forum, che si svolge oggi a New York a margine dei lavori dell’assemblea generale. La Gran Bretagna, dirà ancora la premier, offrirà alle imprese che investiranno nel Paese non solo vantaggi fiscali, ma anche un’industria di servizi e un centro finanziario, la City, che sono “invidiati in tutto il mondo”. Considerazioni simili verranno fatte dalla May nel suo discorso di oggi al Palazzo di Vetro, promettendo di costruire un’economia che sarà “ricca di conoscenza, altamente innovativa, di grande competenza e qualità, ma con una tassazione bassa e leggi intelligenti”. Ma la Ue e la Francia ancora non hanno capito che rischiano di far uscire altre nazioni con il loro comportamento: anziché tentare di migliorare la Ue, se la prendono con chi ha legittimamente deciso di lasciare Bruxelles al proprio destino: secondo Parigi, consentire al Regno Unito di lasciare la Ue, ma di continuare a godere dei vantaggi dell’adesione, “sarebbe un suicidio”, ha detto il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, secondo quanto riportato dal Financial Times. La strategia della May, ha incalzato Le Maire, “non torna” e comporterebbe “la fine dell’Europa”. “Dispiace dirlo brutalmente – ha detto ancora il ministro francese – ma per noi conta di più il futuro dell’Europa che quello del Regno Unito”. Per Le Maire, “qualsiasi decisione che dia ai cittadini l’impressione che si possa lasciare l’Unione europea, mantenendo tutti i vantaggi sarebbe un suicidio”. Le parole di Le Maire riprendono quelle già pronunciate la scorsa settimana da Emmanuel Macron in occasione del vertice informale Ue di Salisburgo. La Brexit non sarà “senza costi” o “conseguenze” per Londra, aveva detto il presidente francese. Insomma, la Ue non si rimbocca le maniche tentando di rimediare ai disastri,ma continua la sua guerra contro chi non condivide le follie dei burocrati di Bruxelles.