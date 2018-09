Bolkestein, Rampelli: incredibile voltafaccia di Lega e grillini

di Redazione

«Non capisco e non mi adeguo». Fabio Rampelli si dice incredulo per il voltafaccia della Lega e dei Cinquestelle sulla direttiva Bolkestein e parla di «incomprensibile» bocciatura di tre emendamenti di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio per consentire agli interessati (commercianti ambulanti), di gestire meglio i propri investimenti, nell’attesa di essere estromessi dalla «ingiusta» direttiva europea, insieme ai balneari e alle guide turistiche. Gli emendamenti respinti dal governo prevedevano la proroga fino al 2030, o al 2025 o al 2021 delle concessioni di suolo pubblico per i commercianti ambulanti.

Rampelli: schiaffo del governo sulla Bolkestein

«M5S e Lega – scrive l’esponente di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera – hanno fatto con noi la battaglia a fianco della categoria contro la direttiva europea Bolkestein, ma hanno votato contro. Ma perché in campagna elettorale si prendono impegni e quando si è al governo si tradiscono le proprie stesse parole, proferite su palchi davanti a piazze affollate?». In un altro post Rampelli ricostruisce una battaglia comune, oggi “rinnegata”. «Abbiamo sollecitato M5s e Lega che hanno fatto questa battaglia con noi nella scorsa legislatura, in aula e in piazza. Il governo ha risposto che sta lavorando sul provvedimento per mettere fine alla Bolkestein. La scadenza che ci si era dati nella scorsa legislatura era provvisoria, solo per fare respirare i commercianti. Ma il 2020 non è una scadenza idonea per un imprenditore. Se ci sarà un provvedimento nei prossimi mesi noi lo sosterremo.Si poteva dare un segnale importante oggi e onorare i propri impegni elettorali. Persino il Pd ha votato a favore della proroga al 2021. Siamo increduli e perplessi»