Boldrini e Boschi “indecenti”: si gettano come avvoltoi sui guai della Lega

di Guglielmo Federici

E il loro giorno. Conti bloccati, Salvini indagato, chi gongola più di loro? Boldrini e Boschi stappano come Erinni bottiglie di champagne gettandosi come avvoltoi sui guai della Lega, “massacrata” dalla toghe, inguaiata dalla sentenza del Tribunale del Riesame che ne blocca i fondi. È sicuramente il giorno della ”presidenta” che si è fiondata su twitter a gettare veleno sul nemico di sempre Salvini, prendendo tre piccioni in un’unico post al veleno, ancorché ridicolo: «Il Tribunale del riesame conferma che la #Lega di #Salvini ha sottratto 49 milioni allo Stato. Chiedo all’ ”avvocato del popolo italiano” @GiuseppeConteIT e al paladino dell’ #onestà @luigidimaio di prendere le difese dei cittadini, ai quali questi soldi sono stati sottratti». Lo scrive su twitter Laura Boldrini di Leu. Commovente la Boldrini, che “scopre” che esistono gli italiani, proprio lei che politicamente non ha avuto occhi che per i migranti e le loro esigenze. Gettarsi sui guai della Lega per togliersi qualche sassolino dalla scarpa potrebbe essere in realtà l’ultimo cenno di vita politico da parte dell’ex presidente della Camera, esponente di un partito che sta per scomparire, sommersa dal ridicolo dopo il progetto “Lue”.

Boschi, con quale coraggio…

La decenza manca del tutto anche a Maria Elena Boschi, che approfitta dei guai di Salvini per alleggerire la sua posizione nei confronti dei risparmiatori italiani. Ha il coraggio di fare la vittima: «Mi hanno massacrata due anni per un incontro con un dirigente di banca. Per un incontro! Se invece rubassi #49milioni e mi rifiutassi di restituirli, cosa mi farebbero? #LegaLadrona». Qui siamo al limite della sopportazione. Abbia il coraggio di “piangere” davanti ai risparimiatori di Banca Etruria truffati. Abbia il coraggio fare la vittima, di guardarli negli occhi questi risparmiatori, sostenendo questa affermazione. Che il coivolgimento della sua famiglia -e sua in quanto ministro – non fosse affatto limitato «un solo incontro», lo sanno anche i bambini. Che faccia tosta da parte di una Boschi, diventata l’anello debole e imbarazzante dell’ex esecutivo. Non si sa quale dei due tweet sia il più penoso.