Bersani le suona al Pd: «Il governo non è populista, il governo è popolare» (video)

di Luciana Delli Colli

La sinistra la pianti di dire che questo governo è «populista». La sinistra prenda atto che questo governo è «popolare» e poi «decida se le piace il popolo» o «se il popolo le fa paura». «Se non a uno di sinistra non piace il popolo, cambi mestiere, stia a casa». Parola di Pierluigi Bersani. Intervenendo alla festa di Articolo 1-Mdp, ancora una volta il deputato di LeU è tornato ad andare dritto ai tic del Pd, smascherandoli uno per uno. Con il consueto linguaggio diretto e con sfumature – è il caso di dirlo – popolari. «Io non ho mai usato la parola “populista”, perché se devo andare da una persona normale a dirgli “guarda che quelli lì son populisti”… Cus’è?!», ha detto Bersani, mimando un dialogo immaginario e conquistandosi una risata e un applauso a scena aperta.