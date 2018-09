Berlusconi si candida? Ancora non si sa, ma il Cav fa capire che è tentato…

di Ezio Miles

Una domanda gira in questi giorni nei palazzi della politica: Silvio Berlusconi ci metterà la faccia anche stavolta? In tanti tra gli azzurri si chiedono se il loro leader,scenderà in campo alle europee per rilanciare Forza Italia. Il leader, raccontano, ancora non avrebbe deciso, nonostante il pressing sempre più forte di alcuni big forzisti, a cominciare da Antonio Tajani.

Però Berlusconi fa capite che l’idea lo solletica, stando almeno alle voci che circolano dopo lo il vertici con Salvini avvenuto ieri ad Arcore. Il leader di FI avrebbe accennato all’argomento con una battuta rivolta proprio aTajani: «Antonio vuole che mi candidi…». Una frase buttata lì per far capire, forse, all’alleato leghista che ci sta pensando: la tentazione di correre alle elezioni del 2019 c’è…

Chi, in Forza Italia, spera di candidarlo nella circoscrizione Sud come “bandiera della riscossa” nel Meridione. Tajani, che ha avuto il mandato di rianimare Fi proprio in vista del voto europeo, è convinto che la base voglia sempre il Cav in campo e anche oggi gli chiede di sciogliere la riserva: ”Glielo sto chiedendo con insistenza, spero risponda positivamente alla mia sollecitazione”’.