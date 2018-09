Belpietro a un passo dall’acquisto di Panorama. Sarà il settimanale de “La Verità”

di Alessandra Danieli

Potrebbe essere un colpaccio. Mondadori è un passo dal vendere il settimanale Panorama e Maurizio Belpietro sarebbe intenzionato all’acquisto. L’editore e direttore de La Verità, infatti, ha gia formulato «una proposta formale e vincolante» per acquistare la storica testata di Segrate. Il Cda presieduto da Marina Berlusconi ha dato mandato al ceo Ernesto Mauri di definire l’accordo che, a questo punto, è molto probabile.

Belpietro verso l’acquisto di Panorama

In un primo tempo erano circolate voci sulla famiglia Angelucci, editori di Libero e Il Tempo, come possibile acquirente di Panorama, poi si è parlato della cessione del newsmagazine della famiglia Berlusconi, sempre più concentrata sui libri dopo il matrimonio con Rizzoli, infine si è parlato di un interesse del gruppo Class Editori di Paolo Panerai, ora invece è Belpietro il più vicino all’acquisto. L’idea è quella di abbinare Panorama a La Verità per replicare il modello giornale-settimanale dell’Espresso, oggi venduto in abbinamento a Repubblica, con una formula “panino” che sta dimostrando di funzionare per i settimanali.