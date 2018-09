Basta invasione di immigrati: Svezia al voto, in arrivo uno tsunami di destra

di Leo Malaspina

Tutti d’accordo: è un voto storico quello che da stamattina, in Svezia, si sta consumando in un clima di grande tensione e le paure dell’avanzata della destra estrema utilizzate come deterrente dalle altre forze politiche, che temono lo tsunami populista già in atto nel resto d’Europa. In Svezia, dalle 8 di questa mattina, si vota per rinnovare la Riksdag, la camera unica del Parlamento, che a sua volta nominerà il nuovo primo ministro. I seggi hanno aperto alle 8 e chiuderanno alle 20, i primi risultati arriveranno in serata.

I sondaggi danno in forte ascesa la destra, il partito degli Svedesi Democratici che ha in Jimmie Akesson (nella foto, qui una sua scheda) il suo leader, da tempo impegnato sul tema dell’immigrazione con una politica di rigore contro l’invasione in atto da anni nel paese scandinavo a causa di politiche di estrema tolleranza della sinistra. Nel 2015 la crisi dei rifugiati siriani ha contribuito a un’impennata nelle richieste d’asilo, 163mila su una popolazione totale di 10 milioni di abitanti. Akesson, accusato di essere a capo di un partito di simpatie addirittura “naziste”, dopo aver espulso alcuni membri considerati troppo estremisti, ha puntato comunque sulla battaglia per frenare l’ingresso degli immigrati in relazione anche all’aumento della criminalità i luoghi tradizionalmente considerati tranquilli. Il Partito Socialdemocratico, di centrosinistra, che ha sempre ottenuto più voti degli altri dal 1947 ad oggi, potrebbe arrivare al secondo posto, con una debàcle storica e forse inevitabile anche se in realtà è possibile che nessuna delle coalizioni tradizionali riesca a formare una maggioranza di governo. Da un lato il centrodestra guidato dal Partito Moderato, dall’altro il Partito Socialdemocratico dell’attuale primo ministro Stefan Löfven, con i Democratici svedesi di Akesson dati tra i 12 e il 19% quindi determinanti, ma al momento esclusi da qualsiasi ragionamento di coalizione di governo.