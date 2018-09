Barbara Palombelli vince il duello degli ascolti con Lilli Gruber

di Redazione

Alla fine non delude la nuova Retequattro. Il talk show di Barbara Palombelli, Stasera Italia, nato proprio con la mission di fare concorrenza al salotto collaudato di Lilli Gruber, 8 e mezzo, ha vinto la prima sfida. Il ritorno in onda della Gruber dopo l’estate, che ha puntato sull’effetto Di Battista della puntata, non è servito: 1,236 milioni di telespettatori (5,26%) per la Palombelli e 1,166 milioni (4,91%) per la Gruber hanno sancito una sconfitta che, pur se lieve nei numeri, è assai significativa per Lilli Gruber, finora regina incontrastata del talk show non urlato.

Va detto che Barbara Palombelli aveva due ospiti che di solito animano molto le trasmissioni in cui vengono invitati: Vittorio Sgarbi e Roberto D’Agostino. Invitati nella sera significativa in cui appunto occorreva “umiliare” la concorrente su La7. Un compito portato a termine tra una chiacchiera e l’altra su Salvini, Conte, Di Maio e Renzi.