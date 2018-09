Barbara Palombelli fa da traino alla nuova Rete4. E mette nell’angolo Telese e Parenzo

di Redazione

Al suo debutto su Rete4 il programma di Barbara Paolombelli, Stasera Italia, ha superato e di molto gli ascolti del programma In onda, condotto per tutta l’estate da Luca Telese e David Parenzo. Ha totalizzato il 6,3% di share contro il 5,1% dei diretti concorrenti, i quali tra l’altro si apprestano a sgomberare il campo per far posto al salotto di Lilli Gruber che tornerà tra pochi giorni, più esattamente lunedì 10 settembre. La puntata di lunedì di In Onda è stata tra l’altro lanciata da Enrico Mentana con una battuta che ha fatto arrabbiare Luca Telese: “Dopo di noi ultima settimana di In Onda con David Parenzo e Luca Telese. Non è che ci siano grandi ospiti stasera, quindi andiamo in pubblicità”. Un lancio davvero poco invitante…

La seconda puntata del nuovo corso di Stasera Italia perde punti di share rispetto all’esordio (nella prima puntata l’ospite era Matteo Renzi) ma si mantiene su cifre incoraggianti, pari a 1.171.000 spettatori (5.63%), nella prima parte, e 1.231.000 (5.66%), nella seconda parte. Il talk In Onda ha invece avuto il 6,6% di share. La puntata di martedì è stata tra l’altro lanciata da Enrico Mentana con una battuta che ha fatto arrabbiare Luca Telese:

La vera sfida sarà però con Lilli Gruber: anche lei infatti conduce un talk non urlato e con toni pacati ma con ospiti che tendono a ripetersi. Palombelli dovrà dunque oltre ai toni soft aggiungere anche una ventata di novità nella scelta dei personaggi in studio per dare più forza al suo programma e rappresentare una reale alternativa a 8 e mezzo su La7.