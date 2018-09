Barbara D’Urso non può andare in onda: così la Rai blocca il volto Mediaset

di Redazione

Doveva essere intervistata da Bianca Berlinguer stasera nel programma Rai Cartabianca, ma all’ultimo minuto la comparsata del notissimo volto Mediaset, la regina dei pomeriggi di Canale5 e Domenica Live, è stata bloccata per scelta della Rai.

«Stasera sarei dovuta essere ospite di Bianca Berlinguer – scrive la stessa D’Urso sul suo profilo Instagram – una delle giornaliste che stimo di più in Italia e lei stima me». E aggiunge: «Era tutto organizzato da tempo per una lunga intervista in diretta, con Bianca ci siamo sentite fino a ieri sera… Alle 12,30 mi ha telefonato Bianca molto dispiaciuta dicendomi che la Rai le ha chiesto di annullare la mia intervista per la sera del 18 settembre. Grazie comunque Bianca, sai che mi faccio intervistare da pochi ma da te sarei venuta».

Il motivo dello stop da parte di Viale Mazzini non è stato al momento chiarito. D’Urso racconta che il produttore di Cartabianca aveva confermato tutto fino a stamttina.