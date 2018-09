Balboni al governo: «Tra dieci anni ci saranno 80mila medici in meno»

di Redazione

«Nei prossimi cinque anni mancheranno all’appello 45mila dottori e andando avanti negli anni, purtroppo, le cose non miglioreranno. Nel 2028 ci saranno 80mila medici in meno. Questa è la vera priorità, altro che reddito di cittadinanza. È importante, perciò, che nella prossima legge di Bilancio siano inserite misure che affrontino con decisione questa crisi, dando risposte all’allarme lanciato da Fimmg – Federazione medici di medicina generale – e dal sindacato dei medici dirigenti. E che, inoltre, si risolva il tema del cosiddetto numero chiuso alla facoltà di Medicina, la sua eliminazione, tra l’altro, potrebbe contribuire a superare questa fase emergenziale». Ad affermarlo è il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, che sul tema ha presentato un’interrogazione ai ministri della Salute e dell’Istruzione. «Nei prossimi anni saranno di più le persone che andranno in pensione rispetto a quelle che saranno assunte. Inoltre, anche a causa dei definanziamenti del settore pubblico, gli specialisti attualmente in servizio, sono costretti a turni estenuanti e a rinunciare a giorni di riposo e ferie. Tutto ciò è preoccupante perché vuol dire che nel futuro dei nostri figli non ci saranno abbastanza medici», conclude Balboni.