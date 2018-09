Avezzano, 16enne accusa 3 immigrati: mi hanno inseguita e violentata

di Chiara Volpi

Attirata con l’inganno in un vicolo, diventato in pochi istanti una trappola senza uscita e, una volta nella morsa dei tre aguzzini – tre immigrati nordafricani – immobilizzata, ridotta al silenzio, spogliata e abusata. Senza pietà.

Avezzano, 16enne abusata da 3 marocchini

Senza pietà per la sua paura. Senza pietà per i suoi 16 anni. Senza pietà per quell’ingenuità che l’ha tradita, facendola attirare in trappola, dove è stata costretta a vivere un orrore fisico e psicologico che difficilmente potrà dimenticare. Una violenza di cui oggi sono accusati tre marocchini, che la denuncia della vittime e le indagini degli inquirenti additano come presunti responsabili del brutale stupro inferto a danno di una minorenne. Un’aggressione feroce, premeditata e organizzata, consumata nei pressi di Avezzano, in provincia de L’Aquila, dove la vittima sedicenne è stata intercettata, ingannata e abusata dai tre immigrati nordafricani, due dei quali sono stati individuati e stanati, mentre il terzo risulta ancora a piede libero.

Il punto sulle indagini e il terzo uomo a piede libero

Da quanto emerso dall’inchiesta – e come riporta Leggo e riferisce a sua volta il Giornale – «pare che i tre magrebini conoscessero la minorenne e che la frequentassero da qualche tempo». Per questo la vittima, dopo aver raccontato quanto subìto ai genitori, ha denunciato tutto ai carabinieri, riferendo, nella sua drammatica testimonianza, anche il ricatto a sua detta mosso a ridosso della violenza appena subita: i tre, non paghi della violenza, avrebbero infatti anche minacciato la ragazzina di mantenere il silenzio su quanto accaduto, pena pesanti ritorsioni. Va detto che i due stranieri, indagati a questo punto per violenza sessuale e minacce, smentiscono la versione dei fatti resa dalla minore. La parola definitiva passa dunque agli inquirenti, chiamati a stabilire e a dimostrare con attendibilità la verità dei fatti e l’attribuzione delle responsabilità.