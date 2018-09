Attenti a quei due: Salvini rivede Bannon e aderisce alla fondazione anti-Soros

di Mariano Folgori

Non è la prima volta che Matteo Salvini incontra Steve Bannon. E certo non è casuale. L’ex guru della Casa Bianca nonché artefice della trionfale campagna elettorale di Donald Trump ha da tempo scelto la sua base operativa in Europa, terra che gli appare assai promettente per la diffusione del suo verbo “populista”.

La sua intesa con il leder della Lega è un fatto naturale e, diremmo, “fisiologico”: fatto sta che i due si sono incontrati ieri a Roma. Era presente anche Michael Modrikamen, uno dei fondatori di The Movement, la fondazione anti-Soros che mira a riunire le forze antitecnocratiche e sovraniste, in vista delle prossime elezioni europee del 2019. È proprio Modrikamer a postare la foto su Twitter, con tanto di annuncio dell’adesione di Salvini alla nuova organizzazione no-profit, che secondo un’intervista di Bannon al The Daily Beast, si occuperà di lavorare, con analisi e raccolte fondi, per la crescita dei “partiti populisti” europei.

“Incontro stamattina con Steve Bannon e Matteo Salvini. The Movement: è dei nostri”, recita la didascalia pubblicata sul profilo di Modrikamen. Sono ancora pochi i dettagli che circolano sull’incontro. Di certo, per ora, c’è l’obiettivo della fondazione: supportare “l’internazionale populista” nel percorso verso la conquista del Parlamento europeo a maggio del 2019. Una Open Society al contrario, insomma, che mira a far ottenere un risultato elettorale storico ai partiti cosiddetti anti-sistema.