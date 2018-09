Atreju, il leader di Gioventù nazionale: «Da Stonehenge a Jan Palach, io sono europeo»

di Elsa Corsini

La sala Carlo Magno è stracolma, solo posti in piedi per l’intervento di Giorgia Meloni che domenica mattina ha concluso la tre giorni di Atreju all’isola Tiberina. A presentare dal palco la leader di Fratelli d’Italia è il leader di Gioventù nazionale, Fabio Roscani, romano doc, che seduce la platea con un intervento a tratti lirico che ripercorre come in una viaggio immaginario le tappe simboliche dell’identità europea. Quella fondata sulle radici profonde, le cattedrali, l’eroismo dei patrioti di ogni epoca storica contrapposta all’Europa dello spread, dei banchieri, delle lobby finanziarie.

Atreju, Roscani: «Ecco perché sono europeo»

«Sono nato qui dove è nata la civiltà», inizia Roscani, «ho messo insieme le pietre a Stonehenge per avvicinarmi al cielo, ho costruito il Partenone e combattuto alle Termopili. Ho vinto con Costantino contro Massenzio e costruito un arco che è divenuto pilastro della storia». Nessuna concessione al teatrino della politica, il presidente dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia tocca le corde giuste scegliendo il linguaggio emozionale della narrazione. «Ho vissuto lassù tra il grigio del castello di Bamburgh, e riflettuto all’ombra del monastero benedettino di Subiaco – continua Fabio – sono arso vivo per difendere le mie idee come Giovanna D’arco in Piazza del Mercato Vecchio. Sono tornato a combattere la guerra di Cipro, ho raggiunto Apremont per raccogliere il bianco giglio nel campo dei ribelli. Sono arrivato in Italia per vegliare sui fratelli del Monte Grappa. Sono tornato a bruciare ancora in piazza a Praga con Jan Palach per veder nascere dalle lacrime la primavera della Libertà». E ancora: «Ho picconato il muro a Berlino per poter dire “Io Sono Europeo”, sono nato qui, dove è nata la civiltà, nell’Europa con il cuore senza agenzie di rating. Tenetevi pure la vostra Europa dello spread e dei burocrati. Noi costruiamo l’Europa dell’Identità!».