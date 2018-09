Asselborn torna ad attaccare Salvini: «Usa metodi fascisti»

di Ezio Miles

Asselborn c’ha preso gusto e torna ad attaccare Salvini. Il quarto d’ora di celebrità ottenuto l’altro giorno ha dato evidentemente alla testa a questo oscuro ministro lussemburghese. E così oggi ci riprova. Matteo Salvini “usa metodi e toni dei fascisti degli anni ’30”, sentenzia Asselborn, Tornando sulla lite dell’altro giorno, il ministro lussemburghese dice che sarebbe stata stata una “provocazione calcolata”. Asselborn sceglie l’edizione on line di Spiegel per la sua nuova invettiva. Secondo il ministro lussemburghese lo staff di Salvini “riprende sistematicamente ogni cosa” e se bisogna fare i conti con la presenza di telecamere che filmano all’insaputa di altri interlocutori, “allora non ci può più essere una discussione trasparente”.

Asselborn, in sostanza, non sarebbe stato informato sulla presenza di una persona incaricata di documentare il dibattito con un video. Der Spiegel riferisce che un portavoce del governo austriaco, interpellato sull’argomento, ha dichiarato che i padroni di casa “non erano al corrente di una registrazione”. L’eventuale presenza di una telecamera, però, non rappresenterebbe un problema per Vienna: in un meeting informale tra ministri, secondo il portavoce, “non ci sono le regole dell’Unione Europea”.