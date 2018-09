Asini a 5stelle: Conte toppa sull’8 settembre, Di Maio “sposta” Matera in Puglia

di Giacomo Fabi

E adesso vediamo se in giro c’è ancora qualcuno dotato di tale e tanta faccia tosta da mettere in dubbio la carica rivoluzionaria del “governo del cambiamento”. Un esempio? Quale politico avrebbe mai pensato prima del premier Conte di elevare la data dell’8 settembre del 1943 a scintilla di ottimismo da cui «iniziò il periodo di ricostruzione prima morale e poi materiale del nostro paese»? Nessuno, ovviamente, né della Prima né della Seconda Repubblica. E si capisce: la vecchia politica ci prendeva per il naso. Altrimenti non avrebbe spacciato per ricorrenze nazionali date insignificanti come il 4 novembre o il 25 aprile. Ma ora la pacchia della memoria è finita e grazie al «governo del cambiamento», l’8 settembre non evocherà non più la morte, bensì la resurrezione della patria. Con buona pace degli storici che continuano a menarcela con la guerra civile, con l’Italia spaccata in due, con i tedeschi in uscita al Nord e gli angloamericani in entrata al Sud e con in mezzo gli italiani senza più Re, senza più Duce e senza più Stato. Non saranno certo i libri di storia a fermare il fiume impetuoso del cambiamento. Men che meno l’atlante geografico, vero pallino di Giggino Di Maio, che mesi fa piazzò il Cile al posto del Venezuela. Ora, invece, ha spostato d’imperio Matera in Puglia. E senza neanche uno straccio di decreto. Gli è bastato strizzare l’occhietto ammiccante al governatore Emiliano al momento della stretta di mano: «Allora, con Matera cosa state facendo?». E che non fosse nulla di concordato è provato dal mix di commiserazione e sconcerto che si è stampato in un istante sul faccione del presidente pugliese. Normale: per quanti sforzi faccia su Ilva e Tap e per quanto si mostri sensibile al cambiamento, Emiliano resta pur sempre un arnese della vecchia politica. Quella, per intenderci, che lasciava le vaccinazioni ai medici, la storia agli storici e… Matera alla sua Basilicata.