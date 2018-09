Arriva l’Aquarius 2. Salvini: «Ha solo cambiato nome, non sbarcherà mai in Italia»

di Alberto Consoli

Le ong tornano a sfidarci. Cambiano nome, cambiano bandiera, ma non cambia l’atteggiamento del governo italiano. È lo stesso Salvini ad anticipare tutti, agenzie e siti, dando notizia che «La nave Ong “Aquarius 2” questa mattina in navigazione a Sud della Sardegna, verso il Canale di Sicilia – ha scritto su Twitter il ministro dell’Intero – ha cambiato nome (aggiungendo un ‘2’) e bandiera, ma non cambierà destinazione finale: non in Italia».

Aquarius 2: la nave gestita dalle ong

Dopo 19 giorni di sosta, in attesa di una nuova immatricolazione ufficiale, dopo essere stata privata da Gibilterra della propria bandiera, l’Aquarius 2 che batte bandiera panamense, ha lasciato infatti il porto di Marsiglia ed è diretta verso il Mediterraneo centrale da dove ha intenzione di riprendere le operazioni di soccorso degli immigrati che partono dal Nord Africa alla volta del Vecchio Continente, primo approdo l’Italia. La nave sarà sempre gestita dalle ong Sos Mediterranee e a Medici senza frontiere che per anni ci hanno riversato migliaia di clandestini sulle nostre coste.