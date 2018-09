Aquarius: ci pensano Portogallo e Spagna. Ma la figuraccia di Macron rimane

di Carmine Crocco

Aquarius, trovata la soluzione grazie alla disponibilità offerta da Portogallo e Spagna. I 58 migranti della nave Ong, da cui questa mattina era partito un appello per il peggioramento delle condizioni meteo, dovrebbero essere divisi tr i due Paesi iberici e l Francia. È Lisbona ad annunciare la svolta. La figuraccia di Macron però rimane, perché è stato proprio il presidente “buonista” a gettare nel dramma la nave per il suo rifiuto di aprire il proto di Marsiglia. “Sbarchi a Malta”, ha dato sprezzante macro.

La nave, però, si trova ancora molto lontana dai porti di uno dei tre paesi e le onde alte cinque metri che la nave affronterebbe nel suo percorso sembrano proibitive. La Aquarius si trova a metà tra Libia e Malta e proprio il porto de La Valletta sarebbe il più vicino. ” La scelta è indifferente – dice Alessandro Porro, operatore di Sos Mediterranee a bordo della nave – abbiamo la necessità di sbarcare le persone in un porto che sia sicuro e questo naturalmente esclude la Libia. Stiamo navigando verso Malta non perchè ci fermeremo lì ma perchè le condizioni meteo stanno peggiorando, ci aspettiamo onde alte cinque metri e stiamo cercando riparo in una zona migliore”.