Annuncio in Israele: “La fine del mondo è vicina, è nato il vitello rosso” (video)

di Redazione

L’annuncio, con tanto di video, è di un museo israeliano specializzato in ricerche religiose: “è nato il vitello rosso che porta la promessa di ripristinare la purezza biblica nel mondo”, è il messaggio planetario, una vera e proprioa profezia sull’imminente fine del mondo. La rivelazione è di “The Temple Institute“, istituto di ricerca e centro di educazione in Gerusalemme fondato nel 1987 da rabbino Yisrael Ariel e dedicato ai due Templi di Gerusalemme: l’annuncio arriva con un video su Youtube in cui si mostra il giovane esemplare dal pelo rossastro.

Nei testi sacri cristiani ed ebraici, in particolare per l’Ebraismo, il sacrificio di un vitello rosso precederebbe la costruzione del terzo tempio e la nuova venuta del Messia. Ma quello filmato nel video non è il primo esemplare già considerato foriero di catastrofi apocalittiche e sulla sua origine “naturale” i dubbi sarebbero tanti. Secondo Breaking Israel News, l’animale sarebbe stato generato impiantando embrioni di red angus in tradizionali mucche domestiche israeliane e non si è certi che abbia tutti i requisiti indicati nelle Sacre scritture, come quello di essere “senza macchia”: per questo motivo l’animale sarà esaminato da una commissione di rabbini che negli anni scorsi avevano scartato altri esemplari proprio per la mancata corrispondenza con i criteri mistici.

video