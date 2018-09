Andreotti – Roma

di Redazione

Andreotti

Via Ostiense, 54/56 – 00153 Roma

Tel. 06/5750773

Sito Internet: www.andreottiroma.it

Tipologia: bar / pasticceria

Prezzo: caffè 1€, cappuccino 1,20€, lieviti 1€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

La data di nascita di questo locale risale al 1931 e si conferma un buon indirizzo grazie alla lunga esperienza maturata, che lo porta a mantenere un alto livello nella qualità della proposta. Certamente la sua notorietà è data dalla professionale e rassicurante produzione pasticciera, un punto di riferimento nel quartiere e non solo, grazie alla varietà dei prodotti che partono dalle classiche paste fresche, passando per i mignon, i semifreddi, le torte, la biscotteria, il gelato artigianale e i dolci delle festività. Anche il fronte del salato non è da meno e risulta interessante e gustoso passando per i classici panini e tramezzini fino all’assortimento di piatti espressi per una pausa pranzo snella ed economica. Aperto tutto il giorno, è ideale anche per una merenda o un aperitivo fruendo eventualmente della buona selezione di etichette di vino disponibili. Anche quest’anno lo abbiamo messo alla prova per la colazione, diversi e golosi i lieviti a disposizione ogni mattina, ben esposti e appena sfornati dal laboratorio retrostante. Nel nostro caso abbiamo assaggiato un fragrante cornetto alla crema pasticciera di buon livello e un saccottino al cioccolato altrettanto ben cotto, nel quale però avremmo preferito una crema al cioccolato al posto delle gocce. Riguardo il caffè, estratto da un’ottima miscela di uno dei più noti marchi, é risultato solo leggermente sottoestratto cosa che non ha pregiudicato l’aroma gustoso e persistente; buono e ben realizzato anche il cappuccino dalla crema densa e corposa.

AMBIENTE

Il locale è stato ristrutturato da pochi anni e risulta moderno e funzionale con il grande e lungo bancone che si impone nell’ambiente con tutta la proposta ben in vista. Ci si può accomodare sia all’interno, sui vari divanetti, che all’esterno nella bella stagione.

SERVIZIO

Ben organizzato e veloce, sa essere simpatico e preciso allo stesso tempo.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –