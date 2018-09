Allarme da Tripoli: “Dietro le insegne Onu si celano trafficanti di uomini”

di Carlo Marini

I trafficanti di esseri umani e i contrabbandieri si maschererebbero da funzionari delle Nazioni Unite in Libia per commettere abusi a danno di migranti e rifugiati. Lo denuncia la stessa agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, l’Unhcr, citando “fonti attendibili”. “Questi criminali sono stati avvistati nei punti di sbarco e negli hub del contrabbando, con indosso giubbotti e altri oggetti con loghi simili a quelli dell’Unhcr”, ha detto l’Agenzia Onu in una nota. L’Unhcr ha quindi ribadito di essere presente insieme ai suoi partner in tutti i punti ufficiali di sbarco “per fornire assistenza umanitaria e medicine salva-vita”. “Una volta che i migranti tornano sulla terraferma, le autorità libiche li trasportano nei centri di detenzione, gestiti dalla Direzione per la lotta alla migrazione illegale”, ha detto l’agenzia, aggiungendo che il suo personale è presente nei centri per monitorare la situazione e fornire assistenza.

La denuncia dell’Agenzia Onu per i rifugiati

L’Unhcr ha poi sottolineato che la situazione dei rifugiati e dei migranti nella zona di Tripoli è peggiorata in modo significativo nelle ultime settimane a causa dei violenti scorsi. La scorsa settimana l’agenzia ha aiutato a evacuare circa 300 migranti dal centro di detenzione di Ain Zara ad un altro a pochi chilometri di distanza, rischiando di essere colpiti dal fuoco incrociato. L’Agenzia Onu ha infine dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di “atrocità indicibili” commesse contro i migranti nelle strade della capitale libica, tra cui stupri, rapimenti e torture.