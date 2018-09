Alessandria, schiaffi e botte in testa a bimbi di una materna: maestre sospese

Altre nefandezze in una scuola materna. Dopo il caso di Roma a stretto giro di posta arriva un’altra vicenda di maltrattamenti a bimbi di età compresa tra i 3 e i 5 anni, picchiati in una scuola d’infanzia di Alessandria. Picchiavano e insultavano i bimbi loro affidati, per questo le due maestre sono state sospese dall’esercizio delle loro finzioni dalla polizia. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile, sotto la direzione della Procura, sono partite in seguito della denuncia della madre di uno dei piccoli. Al momento sono stati accertati abusi su almeno 8 bimbi, tra i 3 e i 5 anni. In alcuni casi gli episodi sfociavano in percosse e violenti strattoni, documentati dalle telecamere nascoste all’interno della struttura. Le due maestre sono state denunciate a piede libero. Maltrattamenti su minore è il reato ipotizzato. È l’ennesimo caso di violenze scoperte a scuola. Appena venerdì sono state indagate e sospese cinque maestre a Roma, che per mesi hanno maltratto e umiliato bambini da uno a tre anni di un asilo: anche in quel caso, dopo le denunce dei genitori, erano state le telecamere a filmare schiaffi sulla testa dei piccoli.