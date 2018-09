Aggressione razzista di Ferragosto, 7 arresti. Tra i picchiatori due donne

di Eugenio Battisti

È finita con sette arresti la violenta aggressione razzista di Ferragosto a Trappeto, nel palermitano. Il provvedimento cautelare scaturisce dall’attività di indagine condotta dopo la denuncia presentata il 16 agosto 2018 da sei giovani extracomunitari di origine gambiana ospiti della comunità Mediterraneo di Partinico e un’educatrice del centro, che hanno raccontati di essere state assaliti, con futili pretesti, da un gruppo di cittadini italiani la sera del 15 agosto, mentre si trovavano isulla spiaggia di Trappeto per i festeggiamenti del Ferragosto. Frasi antirazziste, insulti e bastonate. Secondo le ricostruzioni i giovani immigrati sono stati avvicinati da alcuni degli arrestati in prossimità della spiaggia di Trappeto e subito insultati e aggrediti con violenza. Anche dopo essere riusciti a salire sull’automezzo della loro Comunità – che li attendeva nei pressi del luogo dell’aggressione per riportarli nella struttura – sono stati inseguiti in auto, fino al centro abitato di Partinico, dove sono stati raggiunti, bloccati e costretti a scendere dal veicolo, per poi essere nuovamente aggrediti.

«Neri di merda, dovete morire. Entro stasera vi ammazziamo tutti. E giù botte, con calci e pugni, ma anche colpi di bastone, di spranghe e di pietre», hanno raccontato alcune delle vittime dell’aggressione di Ferragosto nel palermitano. Tra i sette arrestati, finiti ai domiciliari, anche due donne. Già lo scorso 20 agosto, pochi giorni dopo l’aggressione, vennero individuati almeno tre giovani che avevano preso parte all’attacco contro gli extracomunitari. Oggi la svolta con gli arresti. Gli indagati sono accusati di lesioni aggravate e di avere agito con la finalità dell’odio etnico e razziale. In carcere sono finiti Antonino Rossello, 40 anni, Roberto Vitale, 33 anni, Salvatore Vitale, 49 anni, Emanuele Spitaleri, 37 anni, tutti di Partinico. Ai domiciliari vanno Valentina Mattina, 28 anni di Partinico, Giacomo Vitale, di Alcamo, 71 anni e Rosa Inverga, 62 anni. Molto dure le parole del gip che parla di aggessione brutale e ripugnante, «dettata – si legge nella motivazione della misura cautelare – da abiette finalità di discriminazione razziale e posta in essere con modalità brutali e ripugnanti rispetto al comune sentire e alle più elementari regole del vivere civile».