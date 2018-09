A tavola con il Sagrantino: a Montefalco due giorni dedicati al vino

di Carlo Marini

Dal 14 al 16 settembre torna nel comune perugino di Montefalco “Enologica Montefalco”, il più importante evento dedicato al Sagrantino, organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, dal Comune di Montefalco e dall’Associazione Strada del Sagrantino. L’edizione 2018 Enologica Montefalco ”A tavola con il Sagrantino”, in occasione dell’anno del cibo italiano, sarà un omaggio al food, con un programma intrigante e variegato pensato per regalare ai visitatori un viaggio senza uguali tra le eccellenze enogastronomiche ed artistiche umbre: tre giorni tra degustazioni ai banchi alla presenza di 28 cantine locali, artigiani del gusto della Valnerina, degustazioni guidate, cooking show, laboratori per i più piccoli per imparare alcuni piatti della tradizione locale, incontri sull’abbinamento cibo-vino e sigari-vino o grappa, oltre a mostre d’arte, musica dal vivo, tour per conoscere più da vicino Montefalco e le meraviglie che la circondano, convegni e dibattiti. Come ogni anno la kermesse coinvolgerà tutto il borgo, andando a toccare i suoi luoghi più affascinanti, sia da un punto di vista storico, che culturale ed architettonico. Sarà così che si potrà andare alla scoperta del Chiostro di Sant’Agostino, della Sala Consiliare del Comune di Montefalco, della Piazza del Comune, del Giardino Ex Carceri e del Complesso Museale San Francesco.

All’Enologica Montefalco vini di 28 cantine

Ad Enologica Montefalco ogni giorno sarà…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi