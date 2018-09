A sinistra torna il sogno della grande ammucchiata: «Così fermiamo la destra»

di Viola Longo

Una “grande ammucchiata” per «bloccare la vittoria della destra». La proposta, non originalissima, arriva dal presidente della Regione Toscana ed esponente di Leu, Enrico Rossi, per il quale ciò che conta è mettersi insieme “contro” e non, a quanto pare, impegnarsi per elaborare una proposta alternativa credibile. Un progetto che già in passato si è rivelato fallimentare e che a maggior ragione oggi appare come un tentativo disperato della sinistra di non sparire dal quadro politico.

In Toscana «mi pare che il punto fondamentale sia come costruire una coalizione “di diversi”, che non sia fatta solo dal Pd, e che ci consenta di contrastare questa estrema destra che in Toscana ha cominciato a vincere, e non da oggi», ha sostenuto Rossi intervenendo a Controradio. «Se non stiamo attenti – ha proseguito Rossi – rischiamo di perdere Firenze e Prato. Da parte del Pd mi aspetterei la massima apertura al dialogo con forze di sinistra, di centro, con forze che sono state critiche col Pd. La chiusura orgogliosa e un po’ arrogante nella sconfitta porterà a ulteriori sconfitte».

«Speriamo che il dibattito nel congresso regionale del Pd serva a riaprire la dialettica politica. Credo – ha aggiunto il presidente della Toscana – che per vincere ci si debba alleare a sinistra, e trovare rappresentanze e rapporti nel mondo civico, tutti coloro che non voterebbero Pd, e come abbiamo visto sono tanti, ma si impegnerebbero per bloccare la vittoria della destra».