A Roma debutta il Vertical Movie festival: il film a misura di smartphone

di Redazione

Debutta a Roma, nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, nel villaggio del Run Fest, il Vertical Movie Festival (20-23 settembre). Si tratta di uno dei primi festival internazionali di corti “verticali” (nel mondo troviamo già un Vertical Film Festival in Australia e uno a New York). «È il formato di ripresa più diffuso da smartphone, tanto da ricoprire il 70% dei filmati caricati in rete – ricorda l’attore e conduttore Salvatore Marino, direttore artistico del festival, che negli ultimi 10 anni ha sviluppato vari progetti per il web -. E sono i video più cliccati». (Nella foto Karin Proia, Salvatore Marino e Marco Capretti)

Al Vertical Movie 8 sezioni in concorso

Fra le otto sezioni del concorso c’è anche la Vertical 2k, rivolta ai post millennials, nati dall’anno 2000 in poi, la fascia d’età che ha il legame più intenso e a volte rischioso con lo smartphone e il web, come ci ricorda la cronaca: «Nei loro video si parla anche del rapporto a volte scriteriato con i social» spiega Marino. L’evento è realizzato grazie all’impegno di Salvatore Marino e del presidente Maurizio Ninfa, amministratore unico di Interproject Event, azienda organizzatrice dell’evento.

Sul palco di Piazza del Popolo spettacoli e concerti

Sul palco di Piazza del Popolo troveranno spazio due megaschermi “led” alti 10 metri e larghi 5 più un terzo delle stesse dimensioni su cui saranno proiettati i lavori in concorso. Le quattro serate, condotte da Marco Capretti, Karin Proia e nella serata finale da Andrea Delogu oltre alla proiezione dei corti in concorso, saranno animate da workshop, spettacoli teatrali, di danza e concerti, e chiuderanno con i DJ Set di Rai Radio2. Tra gli ospiti Francesco Montanari, Nesli, Grace Cambria, Alex La Rosa, Tiziana Rivale, Federica Pento, attesi anche Christian De Sica, Paolo Conticini e molti altri.

La giuria del vertical movie presieduta da Marco Giusti

A valutare le opere in concorso una giuria di esperti presieduta da Marco Giusti. Tra i giurati Edoardo De Angelis, Stefano Reali Fabio Frizzi, Fioretta Mari,Daniela Poggi, Blasco Giurato, Marco Spoletini e Roberto Nepote. A votare i cortometraggi in concorso anche una giuria composta dal popolo del web che sta già votando il video preferito iscrivendosi al sito www.verticalmovie.it