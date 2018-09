A Milano tutti pazzi per l’apertura di Starbucks: decine in fila fin dal mattino (video)

di Viola Longo

Numerose decine di persone si sono messe in fila, stamattina, a Milano, per l’apertura al pubblico del primo negozio italiano di Starbucks. La fila girava intorno all’ex palazzo delle Poste, ora sede del punto vendita del colosso di Seattle, trattenuta dalle transenne e monitorata dal personale delle sicurezza privata. Molti gli appassionati, ma tanti anche i curiosi: lo Starbucks milanese è anche la prima “Reserve roastery” d’Europa, una sorta di torrefazione deluxe per la quale, a giudicare dalle foto degli interni, non si è badato a spese.

Lo spazio della caffetteria è enorme e prestigioso: 2300 metri quadri a due passi dal Duomo. In grande stile anche la serata inaugurale che si è tenuta ieri e, benché funestata dalla pioggia, ha visto arrivare una folla di ospiti vip e cittadini incuriositi, con naturale effetto moltiplicatore di post sui social. A destare interesse è anche l’approccio fusion di questo punto vendita: al fianco dei tradizionali frappuccini e muffin, infatti, qui saranno venduti anche espressi italiani, anche se realizzati con miscele selezionatissime, e dolci che più milanesi non si può visto che a fornirli sarà la storica pasticceria Princi.

L’Unione consumatori, però, ha fatto notare che questa offerta così particolare e selezionata non sarà esattamente a buon mercato e, anzi, avrà un prezzo decisamente al di sopra di quelli di mercato: dall’1,80 euro del caffè ai 3,50 dell’americano, fino ai 4,50 euro del cappuccino. «Bene l’apertura di Starbucks, siamo sempre per una maggiore concorrenza, peccato – ha fatto notare il presidente dell’associazione, Massimo Dona – che il prezzo del caffè espresso sia decisamente esagerato: l’80% in più rispetto alla media milanese».