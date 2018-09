96 Ore – Roma

di Redazione

96 Ore

Via della Giuliana, 31 – 00195 Roma

Tel. 06/39726218

Sito Internet: www.96ore-roma.it

Tipologia: pizzeria al taglio

Prezzo: margherita 14€/kg, ripiene 21€/kg, fritti 1€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Questa giovane e fresca pizzeria trova il suo punto di forza in un impasto di incredibile leggerezza, frutto di una valida miscela di farine selezionate e di una lievitazione lunga, come si può facilmente dedurre dal nome stesso, ben 96 ore. La pizza che ne deriva è, oltre che di perfetta cottura (l’impasto è un pochino più alto rispetto alla pizza romana), anche friabile e molto gustosa, e perfettamente digeribile. In occasione della nostra visita abbiamo potuto provare una gustosissima margherita con bufala a pezzetti e una pizza con zucchine alla julienne, prosciutto e chiodini che avremmo preferito appena meno salata. Oltre alla pizza, disponibile sia al taglio che in versione tonda (con annesso servizio di consegna a domicilio), anche diversi fritti, tutti fragranti e ben asciutti, tra i quali abbiamo assaggiato un simpatico “sigaro” a base di formaggio e prosciutto. Per chi ha bisogno di una sosta rapida, è disponibile anche un servizio tavola calda, con vari primi, secondi, contorni espressi e alcuni dolci, da accompagnare con qualche birra commerciale.

AMBIENTE

La sala di medie dimensioni accoglie il grande bancone che corre lungo tutta la parete, oltre a diversi tavoli per poter fare una rapida sosta.

SERVIZIO

Allegro, sorridente ed efficiente.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –