50 anni dopo Mrs. Robinson, a New York il concerto d’addio di Paul Simon (video)

di Redazione

Dopo oltre mezzo secolo trascorso nel mondo della musica, Paul Simon prepara il suo addio alla scena con un concerto in programma questa sera Flushing Meadows Corona Park nel quartiere Queens di New York. Il luogo dove si terrà lo show è molto vicino a dove Simon è cresciuto. «Quando ero un bambino, venivo al parco in 20 minuti in bicicletta», ha ricordato l’artista. Il concerto fa parte di una serie di tre che l’artista ha tenuto questa settimana a New York e che si sono aperti con una esibizione al Madison Square Garden, nel cuore di Manhattan. Simon è uno dei musicisti e cantautori di maggior successo degli ultimi decenni. Con la sua carriera da solista o con Art Garfunkel ha ottenuto un enorme successo in tutto il mondo con canzoni come The Sound of Silence, Mrs. Robinson e Bridge over Troubled Water.