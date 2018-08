Viterbo, si abbassa i pantaloni in un bar e mostra i genitali a una donna

di Fortunata Cerri

Si allunga la lista delle violenze sessuali in Italia. Questa estate si avvia al trecord negativo di molestie a donne e anche a minori. Da Viterbo arriva l’ennesimo fatto di cronaca. Nel giorno di Ferragosto, all’interno di un bar in una strada di passaggio turistico, a Gradoli un centro a pochi chilometri dal capoluogo, una signora 50enne del luogo, è stata molestata mentre si trovava di schiena a fare la fila alla cassa. L’uomo si è abbassato i pantaloni e, toccandosi i genitali, ha tentato di toccare la donna. Quest’ultima ha gridato tanto da farlo desistere e immediatamente. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri della stazione di Gradoli che hanno fermato ed identificato l’indiziato e lo hanno portato in caserma. L’uomo è stato denunciato per violenza sessuale.