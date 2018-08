Viterbo, paura al centro d’accoglienza: immigrati distruggono porte e vetri

di Massimo Baiocchi

Hanno creato all’improvviso tensione e paura nel piccolo paese di Bolsena, in provincia di Viterb0. Due giovani immigrati (22 anni il primo, 20 il secondo), di nazionalità somala, hanno dato in escandescenze. Con inaudita violenza, hanno distrutto porte e vetri del centro d’accoglienza che li ospitava, arrecando danni anche al mobilio. Immediata la richiesta di intervento ai carabinieri della stazione, che immediatamente hanno identificato gli autori e li hanno deferiti alla Procura della Repubblica di Viterbo. Sono quindi stati denunciati.

Da una parte il centro d’accoglienza,

dall’altra lo spaccio di marijuana

La situazione nel Viterbese continua ad essere particolarmente difficile. E monta la rabbia della gente, proprio per la “nascita” di un centro d’accoglienza dopo l’altro. Ma anche perché cresce l’allarme dello spaccio di stupefacenti legato ai migranti. Proprio nei giorni scorsi, il continuo monitoraggio nel circuito degli immigrati cosiddetti “rifugiati”, ha condotto le forze dell’ordine in un’abitazione utilizzata per lo stoccaggio della droga. Trovate dieci confezioni di sostanze stupefacenti, per un totale complessivo di due etti e mezzo di droga. C’erano anche bilancini elettronici e altro materiale necessario alla “lavorazione”. In manette sono finiti quattro giovani nigeriani.