Violenze inaudite per cinque ore: chi è lo stupratore di Parma e cosa diceva su Fb

di Redazione

Federico Pesci, l’uomo che ha abusato di una giovane di 21 anni a Parma con l’aiuto e il supporto del suo pusher, il nigeriano Wilson Ndu Aniyem, era molto conosciuto a Parma. E tutti sapevano del suo amore per la cocaina.

Ora il suo profilo Fb, inondato da insulti, è stato chiuso. Da quel profilo l’imprenditore dispensava anche consigli agli amici sulle fidanzate e le tavole da snowboard.

Questo cocainomane ha inferto alla sua vittima frustate e torture. “Violenze inaudite”: così Cosimo Romano, dirigente della squadra mobile di Parma, descrive quanto avvenuto alla ragazza: “La ragazza è stata portata al pronto soccorso e il referto non lasciava spazio ad alcun dubbio: 45 giorni di prognosi per ecchimosi, lesioni, ferite su tutto il corpo. Ma più di questi 45 giorni possono le parole di un medico, il quale ha detto che in 7 anni di pronto soccorso non si era mai trovato davanti una donna con delle lesioni del genere, parlando di violenze brutali”.

Vittima di questa terribile storia è una 21enne parmigiana che l’uomo aveva attirato invitandola a cena. Per oltre 5 ore, nell’attico dell’uomo, la 21enne è stata sottoposta a ogni genere di violenze senza che nessuno dei due accennasse a fermarsi. Quando è stata finalmente liberata, ha subito inerme un altro rapporto sessuale, poi dolorante e scioccata ha preso un taxi ed è tornata a casa. La ragazza, sotto choc, non ha inizialmente detto nulla a nessuno ma i genitori si sono accorti che era successo qualcosa dagli evidenti segni presenti sul suo corpo, dai dolori insopportabili e dalla impossibilità ad alimentarsi. Di “una vicenda agghiacciante, terribile”, ha parlato il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti.