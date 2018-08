Violenza a Bari, prende a martellate il presunto amante della fidanzata

di Redazione

Follia a Bari. Un 29enne ha prima aggredito a martellate un conoscente della sua fidanzata perché sospettava avesse una relazione con lei. Poi, una settimana dopo, ha sequestrato e picchiato la giovane per farle ammettere il tradimento. Sono le accuse nei confronti di un monopolitano, pregiudicato. È stato arrestato dalla Polizia di Stato, in esecuzione della misura cautelare disposta dalla Procura della Repubblica di Bari, Viene ritenuto responsabile di sequestro di persona e lesioni a carico della giovane fidanzata ventenne. L’uomo è anche accusato di aver aggredito a martellate un amico della coppia, che a suo dire avrebbe instaurato una relazione clandestina con la ragazza. L’aggressione è avvenuta una settimana fa, all’interno dell’abitazione di Monopoli dove l’aggredito vive con la sua compagna. Poco dopo le 11 del mattino l’aggressore ha fatto irruzione in casa e ha cominciato a colpire il suo conoscente con un martello;



l’intervento della compagna del proprietario di casa è riuscito ad evitare il peggio.…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi