Vibo Valentia, i Vigili del fuoco salvano coppia di anziani su un canotto (video)

di Paolo Sturaro

i Vigili del Fuoco salvano coppia di anziani con un canotto a Vibo Valentia. Tantissimi gli interventi effettuati a causa del nubifragio. Le precipitazioni hanno interessato le zone tra Parghelia e Tropea e poi tra Joppolo e Nicotera. I Vigili del fuoco hanno salvato sei persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni a Nicotera. Tanti gli interventi per allagamenti, smottamenti, crolli di muri di contenimento e rimozione detriti dalla sede stradale. Si è proceduto anche all’evacuazione di sei nuclei familiari residenti in una palazzina in via Madonna della Scala a Nicotera a causa di una fuga di gas provocata da uno smottamento di terreno. Molta la paura in tutta la provincia di Vibo Valentia.