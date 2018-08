Venezia, nascondeva droga e oggetti rubati: tunisino si lancia dalla finestra

di Fortunata Cerri

Un tunisino si è lanciato in ciabatte dalla finestra della sua abitazione, a Cannaregio un quartiere di Venezia, dove erano stati rinvenuti droga e materiale rubato: la sua fuga è finita presto. L’uomo è stato bloccato dagli agenti della polizia locale e deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di ricettazione continuata.

Tunisino si lancia in ciabatte, la vicenda

I vigili erano intervenuti in una casa dell’Ater in area Saffa, dopo che era stata loro segnalata una violenta lite domestica tra l’uomo e la moglie, una cittadina veneziana. Una volta entrati nell’abitazione gli agenti hanno trovato nascosta cocaina del valore di circa 600 euro (tale da poter confezionare circa 30 dosi), di una modica quantità di hashish, di un grinder per la triturazione delle sostanze stupefacenti, di un bilancino di precisione, nonché di 13 telefoni cellulari smarthphone e di un personal computer Apple.

La perquisizione e l’arresto

È stato proprio durante questa operazione di perquisizione che il tunisino ha tentato la fuga, gettandosi dal primo piano dell’abitazione: subito rincorso lungo calle Priuli, è stato però presto bloccato e ammanettato. I primi accertamenti hanno consentito di stabilire che quattro telefoni smarthphone e il computer portatile erano stati rubati alla stazione ferroviaria di Venezia e in Campo San Giacomo dell’Orio nei mesi di luglio e agosto di quest’anno. Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.