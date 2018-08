Utero in affitto, Meloni: «Deve diventare reato universale, bene Salvini»

di Giovanna Taormina

«Condividiamo le parole del ministro Salvini che si dice contrario alla trascrizione dei nati all’estero da utero in affitto, e chiediamo alla maggioranza di dare un segnale concreto in questo senso». Giorgia Meloni su Facebook si dichara d’accordo con Matteo Salvini che si era detto contrario a «utero in affitto e orrori simili», come da sempre nei programmi del centrodestra. Con l’utero in affitto o maternità surrogata una donna mette a disposizione il proprio utero per portare avanti la gravidanza: una tecnica che il centrodestra ha sempre bollato come un’aberrazione che mercifica il corpo delle donne. La leader di Fratelli d’Italia spiega che «l’utero in affitto è una pratica che umilia la donna e calpesta i suoi diritti, una barbarie che Fratelli d’Italia propone sia considerata reato universale, ovvero punibile in Italia anche se commesso all’estero. Abbiamo presentato la proposta di legge in Parlamento: approviamola insieme».

Utero in affitto vietato in Italia

In Italia la maternità surrogata è vietata ma all’estero è ammessa anche se con modalità diverse. In Inghilterra, per esempio, è lecita ma solo come donazione. In Russia è praticata a pagamento e negli States sono lecite entrambe le opzioni, gratis e a pagamento. In Italia vige il divieto, ma di fatto le coppie sia etero sia gay, possono recarsi all’estero commissionare un figlio, pagarlo e poi farlo riconoscere come proprio in Italia, aggirando la legge che qui non ammette le adozioni per le coppie gay. La proposta di legge di Fratelli d’Italia propone, dunque, che questa pratica sia considerata reato universale e quindi perseguibile nel nostro Paese anche se il reato è commesso all’estero.