Una rom sale sull’auto di un anziano, gli strappa la collanina e lo prende a calci

di Fortunata Cerri

Aveva chiesto un passaggio in auto a un anziano, poi, una volta a bordo, lo ha scippato ed è scappata via. Elisabeta Zalar, rom di 34 anni domiciliata a Napoli, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Varcaturo (una frazione del comune di Giugliano in Campania) in servizio su via Domitiana, all’altezza dell’incrocio con via Ripuaria. La donna una volta dentro l’auto, approfittando della bassa velocità con la quale l’anziano procedeva è riuscita a strappargli la collanina d’oro. Poi, non contenta di ciò, per bloccare la reazione dell’uomo gli ha sferrato un forte calcio. Quindi è scesa di corsa dall’auto e ha cercato di nascondersi nel canneto che si trovava nelle vicinanze della carreggiata. L’uomo non ha mollato e ha cercato di raggiungerla, a quel punto i carabinieri che si trovavano giusto a pochi metri da dove è avvenuto lo scippo, insospettiti hanno inseguito i due riuscendo a fermarli e riuscendo così a ricostruire tutta la vicenda. La donna è stata arrestata e per lei sono scattati gli arresti domiciliari, la refurtiva del valore di 600 euro è stata restituita al proprietario.