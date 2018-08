Un altro “favore” a Salvini: nuove (incredibili) accuse sul caso Diciotti

di Adriana De Conto

Attenti a Salvini. Salvini criminale numero uno. Mentre vengono ridimensionati se non addirittura smontati uno ad uno da personalità autorevoli i capi di accusa contro il ministro dell’Interno a proposito dei migranti sulla Diciotti, ecco che si pensa a come rendersi ancora più ridicoli, cercandone di nuovi. «Oggi ho scoperto che ho altri due capi di imputazione, però per me sono medaglie», ha subito replicato il ministro dell’Interno, intervenendo a Venezia insieme al governatore Luca Zaia in occasione della firma del Protocollo di Legalità per la realizzazione della Superstrada Pedemontana veneta.

La crociata contro il vicepremier deve continuare e se possibile aggravare la sua posizione. E’ caccia a nuovi indizi sul caso Diciotti. Al senso del ridicolo non c’è mai fine e ad incrementarlo vieppiù ci pensa ancora una volta il solerte procuratore di Agrigento, Paltronaggio. Non contento di avere messo in croce Salvini per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio, insieme al suo capogabinetto, il procuratore sta effettuando ulteriori accertamenti e verifiche anche per quanto riguarda l’identificazione e la tutela dei diritti delle persone offese e per problemi di carattere tecnico-giuridico. Insomma, il pm pro-migranti sta cercando il pelo nell’uovo per fare la pelle al ministro. Salvini va fermato. Sua intenzione è assicurare ai migranti che erano a bordo della Diciotti la la piena tutela legale e la possibilità di costituirsi in giudizio contro il ministro dell’Interno. Così, tenta di aggravare la posizione del ministro dell’Interno Matteo Salvini e del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, che oltre ai reati, già contestati, di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio, devono rispondere anche dei reati di sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio.

Il sequestro di persona a scopo di coazione – come informa subito Repubblica- si configurerebbe in quanto secondo la Procura di Agrigento che coordina l’inchiesta, Salvini avrebbe impedito lo sbarco per fare pressione sull’Unione europea per la ridistribuzione dei migranti; e l’omissione di atti d’ufficio perché i due indagati avrebbero ignorato la richiesta della Guardia costiera di un porto sicuro, indicando Catania solo come scalo tecnico. Insomma, abbiamo un ministro che non solo promette, ma soprattutto realizza: i numeri dicono questo, gli arrivi, rispetto allo scorso anno, sono diminuiti di oltre l’80%, ma per la procura il problema dell’Italia è il pericoloso Salvini. Siamo alla follia. Una follia premiante per il ministro, visti i dati trionfali dei sondaggi che schizzano in proporzione all’assurdo assedio che pm, Europa e poteri forti stanno mettendo in atto. Bene così.

Mentre l’intrepido Patronaggio sta eseguendo ulteriori accertamenti tecnico-giuridici anche per potere identificare le persone offese, presto dovrebbero arrivare gli atti dell’inchiesta alla procura di Palermo. Gli uffici diretti da Francesco Lo Voi avranno 15 giorni per inviare tutto al Tribunale di ministri che avvierà la sua istruttoria decidendo entro 90 giorni (più eventuali sessanta) se archiviare o trasmettere nuovamente le carte al procuratore della Repubblica che dovrà inoltrare l’autorizzazione a procedere al Senato. La farsa continua.