Tutti al mare: arriva un weekend da paura con code, afa e qualche rovescio

di Redazione

Il primo fine settimana del mese di agosto si preannuncia come un “weekend da paura” per quanto riguarda code e circolazione: la Polizia di Stato segnala previsioni di intensi flussi di traffico in direzione delle principali località turistiche, bollino rosso oggi e bollino nero per la giornata di sabato 4 agosto, soprattutto nella fascia oraria anti-meridiana.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle ore 14 alle ore 22 di oggi, dalle ore 08 alle ore 22 del giorno 4 agosto e dalle ore 07 alle ore 22 del giorno 5 agosto. Viabilità Italia sarà costantemente attiva per il monitoraggio delle condizioni del traffico veicolare e ferroviario.

ilMeteo.it, ecco le previsioni per il weekend

La giornata di sabato 4 partirà all’insegna del sole e dell’afa, ma poi, col passare delle ore il tempo sarà via via più instabile, soprattutto sui settori alpini, specie del Triveneto, ma anche su quelli Appenninici centro-meridionali, qui con qualche fenomeno che potrà estendersi alle aree pianeggianti limitrofe, in particolare a quelle tirreniche. Occasionali rovesci inoltre saranno inoltre possibili sulle due Isole Maggiori. Qualche temporale farà capolino anche domenica 5: la giornata festiva infatti vedrà qualche acquazzone soprattutto sulle Alpi, sulla Calabria e ancora su Sardegna e Sicilia. Attenzione, perché i temporali potrebbero risultare anche di forte intensità e con rischio di locali e violente grandinate. Sul resto del Paese invece il tempo si manterrà buono, all’insegna di un ampio soleggiamento ovunque.