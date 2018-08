Trump replica al fango: “In economia merito un A+, altro che impeachment”

di Guglielmo Gatti

Trump replica al fango lanciato dai dem e dai suoi detrattori di professione: “Vi dico una cosa: se venissi messo in stato d’accusa, il mercato crollerebbe e tutti diventerebbero poveri”. Donald Trump risponde così, in un’intervista a Fox and Friends, alla domanda sull’ipotesi di una richiesta di impeachment da parte dei democratici dopo le elezioni di midterm. “Non so come si possa chiedere l’impeachment per qualcuno che ha fatto un ottimo lavoro”, dice il presidente degli Stati Uniti. “Senza questo all’opera – dice indicando il suo cervello – vedreste numeri a cui non potreste credere”. “Se fosse stata eletta Hillary Clinton – aggiunge Trump – avreste avuto dati negativi”. Trump elenca dati e provvedimenti, ”non solo la riforma fiscale”, e fa riferimento agli interventi per modificare i rapporti commerciali con la Cina. Per tutti questi motivi, dice, “merito come voto A+”: il massimo, per i parametri americani. “Non credo che un altro presidente abbia fatto quello che ho fatto io in così poco tempo. Il più massiccio taglio fiscale della storia, una Corte Suprema che sarà incredibile, l’economia migliore nella storia del Paese…”. Nella stessa intervista racconta: “Ho sempre avuto controversie nella mia vita e ho sempre avuto successo. Ho sempre vinto”. Trump parla sulla scia delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto in particolare il suo ex avvocato, Michael Cohen. L’avvocato si è dichiarato colpevole di aver violato, su disposizione di Trump, le norme in materia di finanziamenti elettorali per versare denaro alla pornostar Stormy Daniels, pagata nel 2016 per tacere su una presunta relazione avuta con The Donald nel 2006. “C’erano polemiche quando mi sono candidato. E ho vinto. Il Paese non è mai stato così in salute, non abbiamo mai avuto una situazione economica migliore di quella attuale. Oggi abbiamo più posti di lavoro di quanti non ce ne siano mai stati nella storia del nostro Paese. Purtroppo i media non si occupano mai di queste cose, si occupano delle sciocchezze”, dice Trump.