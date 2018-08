Trump: “Attenti, i social censurano perché sono nelle mani dei dem”

di Giovanni Trotta

Donald Trump contro i social media, colpevoli di censurare le “voci repubblicane”. Il presidente degli Stati Uniti, con una serie di tweet, fa riferimento alla “censura” social che colpisce, dice Trump, in particolare opinioni favorevoli alla Casa Bianca. Le riflessioni di Trump si collegano alla vicenda che coinvolge Alex Jones: il conduttore radiofonico, noto per le sue posizioni conservatrici e le teorie complottiste, è stato sospeso – tra gli altri – dai social Facebook e Twitter. “I social media stanno totalmente discriminando le voci repubblicane e conservatrici”, dice Trump. “Parlando forte e chiaro per l’amministrazione Trump, non permetteremo che accada. Stanno mettendo a tacere le opinioni di molte persone di destra, mentre non fanno nulla ad altri”, prosegue il presidente, che allarga il discorso ad un altro tema a lui caro: i media e le fake news. “La censura dei social – dice – è una cosa molto pericolosa e assolutamente impossibile da controllare”. “Se si tratta di estirpare le fake news, non c’è nulla di così falso come la Cnn e la Msnbc”, prosegue concentrandosi sulle emittenti meno apprezzate. “Eppure – osserva ancora – non chiedo che il loro atteggiamento malato venga eliminato. Mi sono abituato e guardo con un pizzico di buon senso, oppure non guardo affatto”. “Troppe voci – conclude il presidente americano – vengono distrutte dai social. Alcune buone e alcune cattive, non si può tollerare che questo accada”. Trump è convinto che “vengono commessi troppi errori. Lasciate che tutti partecipino, i buoni e i cattivi. Tutti dobbiamo semplicemente rendercene conto”.

(Foto: Socioboard.blog)