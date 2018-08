Troppa demagogia sui migranti da accogliere: crolla la popolarità del Papa

di Leo Malaspina

La sua popolarità è sempre altissima, come dal giorno della sua elezione, ma anche su Papa Bergoglio cala l’ombra del dissenso a causa delle sue posizioni considerate eccessivamente “demagogiche” sull’immigrazione. Lo dimostra un sondaggio pubblicato su Repubblica, secondo cui Bergoglio – sostiene la Demos – resta il più amato degli italiani ma il suo consenso e la sua popolarità sono crollati dall’88% di allora al 71% attuale.

Secondo il sondaggista e sociologo Ilvo Diamanti “sono tanti a valutare criticamente le posizioni di Francesco sul piano dei diritti e dei problemi della società. Soprattutto, sull’accoglienza agli immigrati, il calo di popolarità rifletterebbe un clima d’opinione impaurito dai mutamenti e dai movimenti demografici”. Ma per Demos la flessione nei consensi sarebbe prodotta dalle attese, deluse, di cambiamento della e nella Chiesa, nonché i recenti avvenimenti di cronaca che hanno coinvolto molti preti in vicende di pedofilia.

Il consenso verso il Papa non si differenzia molto in base all’orientamento politico delle persone. Se gli elettori del Pd all’83% dicono di avere fiducia del Pontefice e i grillini al 73%, nella Lega il dato si ferma al 70%, comunque in linea col dato generale. Il calo di consensi sarebbe dunque trasversale.