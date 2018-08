Triangolo delle Bermude, svelato il mistero delle navi scomparse

di Redazione

È uno dei fenomeni più misteriosi della Terra. Ma ora, finalmente, l’enigma del Triangolo delle Bermuda potrebbe essere stato risolto. O, almeno, avere una nuova teoria a supporto. Alcuni scienziati della University of Southampton, nel Regno Unito, sono infatti convinti di aver trovato una spiegazione alle misteriose sparizioni di alcune navi che sono passate nel tratto di Oceano Atlantico delimitato dai tre vertici del triangolo formato tra Florida, Porto Rico e le Bermuda. Spiegazione che sarebbe stata trovata nelle onde anomale di circa 30 metri di altezza che si formerebbero in quella zona, conosciuta anche come Triangolo del Diavolo. Secondo quanto raccontato nel documentario The Bermuda Triangle Enigma, gli scienziati hanno usato alcuni simulatori indoor per ricreare tali onde dalla vita brevissima, pochi minuti.

Ricostruito il modello della Uss Cyclops, scomparsa nel 1918

Onde che sono…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi