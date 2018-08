Tragedia in volo, bimba di 2 anni muore a bordo di un aereo dell’Alitalia

di Massimo Baiocchi

Un’altra tragedia in volo. Pochi minuti, le urla, le lacrime, il tentativo di soccorso. Tutto è accaduto a bordo di un volo Alitalia. Era partito da Beirut per poi arrivare a Roma. Una bambina è stata colta da una crisi cardiaca durante il viaggio ed è morto. L’aereo è stato dirottato per i soccorsi ed è stato fatto atterrare all’aeroporto di Bari. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di Polaria, una delle hostess gli ha prestato il primo soccorso per rianimarla ed è stato deciso l’atterraggio a Bari dove il piccolo, in viaggio coi genitori, è stato preso in carico dai medici del 118 che hanno continuato a rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.

La tragedia a distanza di un anno da un’altra morte assurda. Una minorenne morì sulla Emirates durante un volo da Dubai a Monaco. In un primo momento la compagnia aerea non rese nota l’età né il sesso o le cause del decesso del passeggero. Poi i media media internazionali confermarono che si trattaav di una bambina di sette anni che già al momento dell’imbarco aveva una febbre molto alta. Proprio per l’«emergenza medica» il volo fece un atterraggio imprevisto all’aeroporto internazionale di Kuwait. Ma ogni soccorso si rivelò inutile.